Херсонщина: місцеві повідомляють про ротацію російської армії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. У Херсонській області місцеві жителі місцеві повідомляють про ротацію російської армії, йдеться у зведенні з ОДА за добу, пише УНН.
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"Херсонщина: ситуація в області напружена, особливо в селах громад, які біля кордонів із сусідніми областями. У багатьох населених пунктах місцеві жителі розповідають про ротацію російської армії. Нові окупанти хочуть заселилися у будинки людей, які виїхали", - сказано повідомленні.
Деталі
Продовжується викрадення людей.
"Вчора, за повідомленням пресслужби голови Херсонської міськради, у полон будо взято мера Ігоря Колихаєва", - вказано у повідомленні.
Доповнення
Радниця міського голови Херсона заявила про викрадення Ігоря Колихаєва, і вказала, що воно пов’язане з його відмовою співпрацювати з окупаційною владою.