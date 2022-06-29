Херсонщина: місцеві повідомляють про ротацію російської армії

Цитата

"Херсонщина: ситуація в області напружена, особливо в селах громад, які біля кордонів із сусідніми областями. У багатьох населених пунктах місцеві жителі розповідають про ротацію російської армії. Нові окупанти хочуть заселилися у будинки людей, які виїхали", - сказано повідомленні.

Деталі

Продовжується викрадення людей.

"Вчора, за повідомленням пресслужби голови Херсонської міськради, у полон будо взято мера Ігоря Колихаєва", - вказано у повідомленні.

Доповнення

Радниця міського голови Херсона заявила про викрадення Ігоря Колихаєва, і вказала, що воно пов’язане з його відмовою співпрацювати з окупаційною владою.