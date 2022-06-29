Херсонщина: местные сообщают о ротации российской армии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. В Херсонской области местные жители местные сообщают о ротации российской армии, говорится в сводке из ОГА за сутки, пишет УНН.
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"Херсонская область: ситуация в области напряженная, особенно в селах громад, которые у границ с соседними областями. Во многих населенных пунктах местные жители рассказывают о ротации российской армии. Новые оккупанты хотят заселились в дома выехавших людей", - сказано в сообщении.
Детали
Продолжается похищение людей.
"Вчера, по сообщению пресс-службы председателя Херсонского горсовета, в плен был взят мэр Игорь Колыхаев", - указано в сообщении.
Дополнение
Советница городского головы Херсона заявила о похищении Игоря Колыхаева, и указала, что оно связано с его отказом сотрудничать с оккупационными властями.