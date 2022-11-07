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З російського полону вже визволили 30 військових з острова Зміїний - омбудсмен

З російського полону вже визволили 30 військових з острова Зміїний - омбудсмен

Київ • УНН

 • 296504 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. З російського полону вже визволили 30 військовополонених з острова Зміїний. Про це у Telegram повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

Лубінець повідомив, що у стінах Офісу Омбудсмана відбулося спілкування із рідними військових з острова Зміїний, які нині перебувають у полоні. Також на зустрічі були присутні представники Координаційного штабу та Державної прикордонної служби України.

Цитата

«Під час емоційного спілкування представники відомств розповіли, що з полону вже визволили 30 військовополонених з острова Зміїний. У полоні ще лишаються наші військові, яких ми обов'язково визволимо з російського полону!», - написав Лубінець.

Окрім того, за його словами, було озвучено питання складності повернення з полону українських військових, адже саме військові з Зміїного стали легендою цієї війни — вони прийняли бій, коли багато хто був дезорієнтований.

«Продовжуємо напрацьовувати механізми співпраці з родичами, спільно обговорюємо важливі питання, які стосуються повернення наших захисників», - додав Лубінець.

Доповнення

З російського полону до України повернулося 19 прикордонників.

3 листопада відбувся черговий обмін полонених. Україна повернула 107 військових, 74 з них - захисники "Азовсталі".

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