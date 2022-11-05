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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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"Сонце, я вдома, я в Україні…": з російського полону звільнили 19 прикордонників

"Сонце, я вдома, я в Україні…": з російського полону звільнили 19 прикордонників

Київ • УНН

 • 324638 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. З російського полону до України повернулося 19 прикордонників. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає УНН.

Цитата

«Довгі місяці російського полону позаду. 19 прикордонників повернулися додому. Далі їх чекає медобстеження та реабілітація», - йдеться в повідомленні.

Держприкордонслужба оприлюднила відео з прикордонниками: «Сонце, я вдома, я в Україні…», - телефонує один зі звільнених рідні.

Доповнення

3 листопада відбувся черговий обмін полонених. Україна повернула 107 військових, 74 з них - захисники "Азовсталі".

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