"Сонце, я вдома, я в Україні…": з російського полону звільнили 19 прикордонників
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. З російського полону до України повернулося 19 прикордонників. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає УНН.
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«Довгі місяці російського полону позаду. 19 прикордонників повернулися додому. Далі їх чекає медобстеження та реабілітація», - йдеться в повідомленні.
Держприкордонслужба оприлюднила відео з прикордонниками: «Сонце, я вдома, я в Україні…», - телефонує один зі звільнених рідні.
Доповнення
3 листопада відбувся черговий обмін полонених. Україна повернула 107 військових, 74 з них - захисники "Азовсталі".
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