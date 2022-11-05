"Сонце, я вдома, я в Україні…": з російського полону звільнили 19 прикордонників

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«Довгі місяці російського полону позаду. 19 прикордонників повернулися додому. Далі їх чекає медобстеження та реабілітація», - йдеться в повідомленні.

Держприкордонслужба оприлюднила відео з прикордонниками: «Сонце, я вдома, я в Україні…», - телефонує один зі звільнених рідні.

Доповнення

3 листопада відбувся черговий обмін полонених. Україна повернула 107 військових, 74 з них - захисники "Азовсталі".

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