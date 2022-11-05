"Солнце, я дома, я в Украине…": из российского плена освободили 19 пограничников
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Из российского плена в Украину вернулось 19 пограничников. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.
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«Длинные месяцы российского плена позади. 19 пограничников вернулись домой. Далее их ждет медобследование и реабилитация», – говорится в сообщении.
Госпогранслужба обнародовала видео с пограничниками: «Солнце, я дома, я в Украине…», - звонит по телефону один из освобожденных родне.
Дополнение
3 ноября состоялся очередной обмен пленных. Украина вернула 107 военных, 74 из них – защитники "Азовстали".
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