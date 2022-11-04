Уряд направить понад 107 млн грн на одноразову допомогу визволеним з полону українцям

Шмигаль нагадав, що вчора відбувся черговий обмін військовополоненими. Україна повернула 107 наших захисників, серед яких бійці з «Азовсталі».

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«Щоденно працюємо над їх визволенням. Соціальне забезпечення тих, хто вже повернувся, і рідних тих, хто досі в полоні, — наш пріоритет. Урядовим рішенням перерозподіляємо видаткові кошти й акумулюємо 107,5 млн грн для виплат одноразової грошової допомоги тим, хто повернувся з полону», - сказав Шмигаль.

Доповнення

Від 24 лютого вже звільнено з російського полону 1138 українців.