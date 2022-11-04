Правительство направит более 107 млн грн на единовременную помощь освобожденным из плена украинцам

Шмыгаль напомнил, что вчера состоялся очередной обмен военнопленными. Украина вернула 107 наших защитников, среди которых бойцы из «Азовстали».

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«Ежедневно работаем над их освобождением. Социальное обеспечение уже вернувшихся и родных тех, кто до сих пор в плену, — наш приоритет. Правительственным решением перераспределяем расходные средства и аккумулируем 107,5 млн грн для выплат единовременной денежной помощи вернувшимся из плена», - сказал Шмыгаль.

Дополнение

С 24 февраля уже освобождены из русского плена 1138 украинцев.