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Правительство направит более 107 млн грн на единовременную помощь освобожденным из плена украинцам

Киев • УНН

 • 270220 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Кабинет министров Украины направит 107,5 млн грн для выплат единовременной денежной помощи вернувшимся из плена. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.

Шмыгаль напомнил, что вчера состоялся очередной обмен военнопленными. Украина вернула 107 наших защитников, среди которых бойцы из «Азовстали».

Цитата

«Ежедневно работаем над их освобождением. Социальное обеспечение уже вернувшихся и родных тех, кто до сих пор в плену, — наш приоритет. Правительственным решением перераспределяем расходные средства и аккумулируем 107,5 млн грн для выплат единовременной денежной помощи вернувшимся из плена», - сказал Шмыгаль.

Дополнение

С 24 февраля уже освобождены из русского плена 1138 украинцев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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