Правительство направит более 107 млн грн на единовременную помощь освобожденным из плена украинцам
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Кабинет министров Украины направит 107,5 млн грн для выплат единовременной денежной помощи вернувшимся из плена. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.
Шмыгаль напомнил, что вчера состоялся очередной обмен военнопленными. Украина вернула 107 наших защитников, среди которых бойцы из «Азовстали».
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«Ежедневно работаем над их освобождением. Социальное обеспечение уже вернувшихся и родных тех, кто до сих пор в плену, — наш приоритет. Правительственным решением перераспределяем расходные средства и аккумулируем 107,5 млн грн для выплат единовременной денежной помощи вернувшимся из плена», - сказал Шмыгаль.
Дополнение
С 24 февраля уже освобождены из русского плена 1138 украинцев.