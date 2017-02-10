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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 43538 перегляди

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З Росії на Донеччину прибуло 10 вагонів з боєприпасами

Київ • УНН

 • 8633 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. З Росії у Донецьку область прибуло 10 вагонів із боєприпасами до стрілецького озброєння, а також 120-мм мінометів і 152-мм артилерійських знарядь. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат Дмитро Тимчук, передає УНН.

З Росії на Донеччину прибуло 10 вагонів з боєприпасами

“З РФ в Донецьку область прибуло 10 вагонів з боєприпасами до стрілецького озброєння, 120-мм мінометів, 122-мм і 152-мм артилерійських знарядь. П’ять з них були розвантажені на станції Амвросіївка і в подальшому вантажним автотранспортом спрямовані в райони н.п.Ясиновата і Макіївка. Решта вагонів нерозвантаженими були спрямовані в напрямку Іловайська”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 лютого речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник заявив, що РФ продовжує постачати бойовикам важке озброєння.

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