З Росії на Донеччину прибуло 10 вагонів з боєприпасами
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. З Росії у Донецьку область прибуло 10 вагонів із боєприпасами до стрілецького озброєння, а також 120-мм мінометів і 152-мм артилерійських знарядь. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат Дмитро Тимчук, передає УНН.
“З РФ в Донецьку область прибуло 10 вагонів з боєприпасами до стрілецького озброєння, 120-мм мінометів, 122-мм і 152-мм артилерійських знарядь. П’ять з них були розвантажені на станції Амвросіївка і в подальшому вантажним автотранспортом спрямовані в райони н.п.Ясиновата і Макіївка. Решта вагонів нерозвантаженими були спрямовані в напрямку Іловайська”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 9 лютого речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник заявив, що РФ продовжує постачати бойовикам важке озброєння.