З Росії на Донеччину прибуло 10 вагонів з боєприпасами

“З РФ в Донецьку область прибуло 10 вагонів з боєприпасами до стрілецького озброєння, 120-мм мінометів, 122-мм і 152-мм артилерійських знарядь. П’ять з них були розвантажені на станції Амвросіївка і в подальшому вантажним автотранспортом спрямовані в райони н.п.Ясиновата і Макіївка. Решта вагонів нерозвантаженими були спрямовані в напрямку Іловайська”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 лютого речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник заявив, що РФ продовжує постачати бойовикам важке озброєння.