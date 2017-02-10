Из России в Донецкую область прибыло 10 вагонов с боеприпасами

"Из РФ в Донецкую область прибыло 10 вагонов с боеприпасами к стрелковому вооружению, 120-мм минометам, 122-мм и 152-мм артиллерийским орудиям. Пять из них были разгружены на станции Амвросиевка и в дальнейшем грузовым автотранспортом направлены в районы н.п. Ясиноватая и Макеевка. Остальные вагоны неразгруженными были направлены в направлении Иловайска", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 февраля пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузянык заявил, что РФ продолжает поставлять боевикам тяжелое вооружение.