Из России в Донецкую область прибыло 10 вагонов с боеприпасами
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Из России в Донецкую область прибыло 10 вагонов с боеприпасами к стрелковому вооружению, а также 120-мм минометам и 152-мм артиллерийским орудиям. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, передает УНН.
"Из РФ в Донецкую область прибыло 10 вагонов с боеприпасами к стрелковому вооружению, 120-мм минометам, 122-мм и 152-мм артиллерийским орудиям. Пять из них были разгружены на станции Амвросиевка и в дальнейшем грузовым автотранспортом направлены в районы н.п. Ясиноватая и Макеевка. Остальные вагоны неразгруженными были направлены в направлении Иловайска", - говорится в сообщении.
Напомним, 9 февраля пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузянык заявил, что РФ продолжает поставлять боевикам тяжелое вооружение.