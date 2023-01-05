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З приладом нічного бачення та гідрокостюмом: на Закарпатті затримали переправника з «клієнтом», що хотів перетнути кордон

Київ • УНН

 • 755828 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. На Закарпатті затримали переправника з «клієнтом», мешканцем Харківщини, що хотів перебратися за кордон через річку. Переправник для незаконного перетину кордону «озброївся» приладом нічного бачення та забезпечив харків’янина гідрокостюмом. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає УНН.

З приладом нічного бачення та гідрокостюмом: на Закарпатті затримали переправника з «клієнтом», що хотів перетнути кордон

Цитата

«55-річного утікача від мобілізації разом із переправником зупинили на Закарпатті поблизу українсько-угорського кордону прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що чоловіків затримали завдяки заздалегідь наданій оперативниками загону інформації щодо ймовірного порушення кордону.

«Переправник, мешканець Закарпаття, «озброївшись» приладом нічного бачення, мав намір разом зі своїм «клієнтом», мешканцем Харківщини, обійти прикордонні наряди та вказати утікачу місце, де той повинен був незаконно перетнути держрубіж», - зазначається в повідомленні.

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В ДПСУ повідомляють, що оскільки у запропонованому місці кордон проходить руслом Тиси, закарпатець забезпечив харків’янина гідрокостюмом, а щоб той не бачив, наскільки небезпечною є затія подолання стрімкої, холодної та повноводної річки, і не відмовився її перепливати, – запевнив, що з метою уникнення небажаної зустрічі із прикордонними нарядами, перетинати державну межу необхідно у темний час доби.

«Свої послуги «помічник» оцінив у 3 тисячі доларів США. За 600 метрів до кордону зловмисників затримали», - інформує ДПСУ.

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Окрім того, на правопорушників складено адмінпротоколи за спробу незаконного перетинання кордону. Крім того, про виявлення у діях закарпатця ознак злочину, передбаченого ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.

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