Від початку повномасштабного вторгнення понад 8 тисяч осіб незаконно намагалися виїхати з України – ДПСУ

Цитата

“Ми фіксуємо, що істотно не зменшується кількість порушників кордону, в тому числі і поза пунктами пропуску. Особливо, така тенденція фіксується на ділянках кордону з Румунією та Молдовою. Загалом, з 24 лютого на зеленій ділянці кордону було затримано 8 400 таких порушників. Ще понад 3 700 осіб були затримані на пунктах пропуску при спробі незаконно перетнути кордон, або ж за підробленими документами, або у інший спосіб. І більше таких випадків фіксується на кордоні з Угорщиною та Польщею”, – сказав він.

Деталі

Прессекретар ДПСУ зазначив, що для зменшення спроб незаконного перетину кордону органами та підрозділами ДПСУ у взаємодії з іншими правоохоронними органами, проводяться спеціальні заходи, у тому числі і інформаційного характеру.

Він також закликав громадян не порушувати закон, та не намагатися шукати способи незаконного перетину кордону. Представник відомства пояснив, що через погодні умови (що особливо фіксується на Закарпатті), прикордонники неодноразово рятували життя тим, хто незаконно намагався виїхати.

Доповнення

Від початку повномасштабного вторгнення рф на всіх пунктах пропуску державного кордону України було оформлено більше 28 мільйонів осіб.