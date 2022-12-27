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Від початку повномасштабного вторгнення ДПСУ оформила на кордонах понад 28 млн осіб

Від початку повномасштабного вторгнення ДПСУ оформила на кордонах понад 28 млн осіб

Київ • УНН

 • 331665 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Від початку повномасштабного вторгнення рф на всіх пунктах пропуску державного кордону України було оформлено більше 28 мільйонів осіб. Як повідомив на брифінгу помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко, найбільша кількість осіб перетинала кордон з Польщею, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Загалом, з 24 лютого у всіх пунктах пропуску державного кордону було оформлено більше 28 мільйонів осіб. При цьому, найбільша кількість перетинала кордон з Польщею, і в порівнянні з минулим роком – він зріс майже в два рази”, – сказав Демченко.

Деталі

За інформацію прессекретаря ДПСУ, за останні дні пасажиропотік з країнами ЄС та Молдовою був досить динамічним через різдвяні свята. Зокрема, на початку тижня (понеділок-вівторок), пасажиропотік залишався на рівні 85 тисяч осіб за добу в обох напрямках. У середу-четвер він зріс до 100 тисяч осіб за добу, в п’ятницю і суботу досяг 120 тисяч осіб.

Водночас, вже у неділю пасажиропотік знову впав до 85 тисяч осіб, а за минулу добу був на рівні 80 тисяч.

Цитата

“В дні збільшення пасажиропотоку ми також не відмічали різкої переваги виїзду громадян над в’їздом, чи навпаки. У відсотковому співвідношенні пасажиропотік продовжує коливатися 50/50. Звісно, що в окремі дні більша кількість громадян може перетинати кордон на виїзд з України. В інші дні перевага йде на в'їзд в Україну. Зокрема, за вчора та позавчора пасажиропотік переважав на в’їзд в Україну, і різниця становила в понад 10 тисяч осіб”, – доповів Демченко.

Він також додав, що в пікові дні збільшувалися черги на кордоні. Тому, для забезпечення швидкого оформлення пасажирів та транспорту, які перетинали кордон у передсвятковий період, прикордонники збільшували кількість інспекторів прикордонної служби та кількість робочих місць для оформлення громадян.

“На даний час значних черг на кордоні не відмічається, проте після обіду вже можна фіксувати певне збільшення охочих перетнути кордон. Не виключено, що після Нового року пасажиропотік знову почне зростати, але в сам Новий рік, як і в попередні роки, пасажиропотік знову знизиться до свого сталого рівня”, – зазначив представник ДПСУ.

Доповнення

До України перед новорічно-різдвяними святами продовжує прибувати більше людей, ніж виїжджати з країни. При цьому вранці на кордоні утворилися автомобільні черги до Польщі.

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