На кордоні автомобільні черги до Польщі - прикордонники

Цитата

"Станом на 10:00 27 грудня пункти пропуску на українсько-польському кордоні працюють в штатному режимі. Впродовж попередньої доби кількість громадян, які в’їжджають в Україну перевищила кількість тих, які виїжджають. Сьогодні вранці зафіксовано черги з легкових автомобілів у напрямку виїзду до Польщі", - зазначили прикордонники.

Деталі

Як вказали ДПСУ, з України минулої доби вибули 28 тисяч осіб. 18 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови. До України за минулу добу прослідували 38 тисяч осіб, 36 тисяч з них – громадяни України.

Зокрема перед пунктами пропуску на кордоні з Польщею станом на 12 годину очікують до 560 автівок. Найбільше в «Устилузі» - 150.

За даними ДПСУ, на ранок значно зменшилось накопичення вантажівок перед пунктами пропуску на кордоні з Польщею. У «Раві-Руській» станом на 10 годину зупинилось 400 ваговозів, у «Устилузі» – 100. З боку суміжної держави кількість ваговозів також зменшилась. Лише у пунктах пропуску «Грушів» та «Устилуг» очікували станом на 10 годину 20 та 40 автомобілів відповідно.

Черг з пасажирських автобусів не зафіксовано на кордоні з Польщею в обох напрямках.

Нагадаємо

На "Ягодині" на кордоні з Польщею відновили електронну чергу після перебоїв зі світлом.