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На границе автомобильные очереди в Польшу - пограничники

На границе автомобильные очереди в Польшу - пограничники

Киев • УНН

 • 372790 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Украину перед новогодне-рождественскими праздниками продолжает прибывать больше людей, чем уезжать из страны. При этом утром на границе образовались автомобильные очереди в Польшу. Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, пишет УНН.

Цитата

"По состоянию на 10:00 27 декабря пункты пропуска на украинско-польской границе работают в штатном режиме. В течение предыдущих суток количество граждан, уезжающих в Украину превысило количество выезжающих. Сегодня утром зафиксировано очереди из легковых автомобилей в направлении выезда в Польшу", - отметили пограничники.

Детали

Как указали ГПСУ, из Украины за прошедшие сутки выбыли 28 тысяч человек. 18 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдову. В Украину за минувшие сутки проследовали 38 тысяч человек, 36 тысяч из них – граждане Украины.

В частности, перед пунктами пропуска на границе с Польшей по состоянию на 12 час ожидают до 560 автомобилей. Больше всего в «Устилуге» - 150.

По данным ГПСУ, к утру значительно уменьшилось накопление грузовиков перед пунктами пропуска на границе с Польшей. В «Раве-Русской» по состоянию на 10 часов остановилось 400 грузовиков, в «Устилуге» – 100. Со стороны сопредельного государства количество грузовиков также уменьшилось. Только в пунктах пропуска «Грушев» и «Устилуг» ожидали по состоянию на 10 часов 20 и 40 автомобилей соответственно.

Очередь из пассажирских автобусов на границе с Польшей не зафиксирована в обоих направлениях.

Напомним

На "Ягодине" на границе с Польшей восстановили электронную очередь после перебоев со светом.

Украинские Национальные Новости

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