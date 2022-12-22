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На "Ягодині" на кордоні з Польщею відновлюють електронну чергу після перебоїв зі світлом

На "Ягодині" на кордоні з Польщею відновлюють електронну чергу після перебоїв зі світлом

Київ • УНН

 • 481742 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. На ПП "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Польщею 23 грудня відновлюють запис вантажівок в електронну чергу, після перебоїв з електропостачанням, а вже з опівдня 25 грудня пропускатимуть лише за єЧергою, повідомили в Укртрансбезпеці, пише УНН.

Цитата

"Завтра, 23 грудня, о 12:00 на сайті echerha.gov.ua відновиться запис в електронну чергу перетину кордону в пункті пропуску «Ягодин - Дорогуськ» для вантажних транспортних засобів", - повідомили у відомстві.

Деталі

Найближча дата запису в єЧергу - 25 грудня, 12:00. Для вантажів ветеринарної черги - 12:00 27 грудня.

"З 12:00 25 грудня проїзд через пункт пропуску «Ягодин - Дорогуськ» виключно за записом в єЧерзі", - наголосили у відомстві.

Доповнення

На ПП "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Польщею 20-24 грудня пропускають транспорт у порядку живої черги, адже електронна вийшла з ладу через перебої з електропостачанням.

У МВС розповіли, як працює у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні безкоштовний сервіс "Електронна черга перетину кордону" для вантажних транспортних засобів.

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