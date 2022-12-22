На "Ягодине" на границе с Польшей возобновляют электронную очередь после перебоев со светом

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Киев • УНН

 • 481738 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. На ПП "Ягодин - Дорогуск" на границе с Польшей 23 декабря возобновляют запись грузовиков в электронную очередь, после перебоев с электроснабжением, а уже с полудня 25 декабря будут пропускать только по э-очереди, сообщили в Укртрансбезопасности, пишет УНН.

Цитата

"Завтра, 23 декабря, в 12:00 на сайте echerha.gov.ua возобновится запись в электронную очередь пересечения границы в пункте пропуска «Ягодин – Дорогуск» для грузовых транспортных средств", - сообщили в ведомстве.

Детали

Ближайшая дата записи в электронной очереди – 25 декабря, 12:00. Для грузов ветеринарной очереди – 12:00 27 декабря.

"С 12:00 25 декабря проезд через пункт пропуска «Ягодин – Дорогуск» исключительно по записи в электронной очереди", - подчеркнули в ведомстве.

Дополнение

На ПП "Ягодин - Дорогуск" на границе с Польшей 20-24 декабря пропускают транспорт в порядке живой очереди, ведь электронная вышла из строя из-за перебоев с электроснабжением.

В МВД рассказали, как работает в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе бесплатный сервис "Электронная очередь пересечения границы" для грузовых транспортных средств.

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