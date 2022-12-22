На "Ягодине" на границе с Польшей возобновляют электронную очередь после перебоев со светом
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. На ПП "Ягодин - Дорогуск" на границе с Польшей 23 декабря возобновляют запись грузовиков в электронную очередь, после перебоев с электроснабжением, а уже с полудня 25 декабря будут пропускать только по э-очереди, сообщили в Укртрансбезопасности, пишет УНН.
Цитата
"Завтра, 23 декабря, в 12:00 на сайте echerha.gov.ua возобновится запись в электронную очередь пересечения границы в пункте пропуска «Ягодин – Дорогуск» для грузовых транспортных средств", - сообщили в ведомстве.
Детали
Ближайшая дата записи в электронной очереди – 25 декабря, 12:00. Для грузов ветеринарной очереди – 12:00 27 декабря.
"С 12:00 25 декабря проезд через пункт пропуска «Ягодин – Дорогуск» исключительно по записи в электронной очереди", - подчеркнули в ведомстве.
Дополнение
На ПП "Ягодин - Дорогуск" на границе с Польшей 20-24 декабря пропускают транспорт в порядке живой очереди, ведь электронная вышла из строя из-за перебоев с электроснабжением.
В МВД рассказали, как работает в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе бесплатный сервис "Электронная очередь пересечения границы" для грузовых транспортных средств.