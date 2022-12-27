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С начала полномасштабного вторжения ГПСУ оформила на границах более 28 млн человек

С начала полномасштабного вторжения ГПСУ оформила на границах более 28 млн человек

Киев • УНН

 • 331661 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии на всех пунктах пропуска государственной границы Украины было оформлено более 28 миллионов человек. Как сообщил на брифинге помощник председателя Госпогранслужбы Украины – пресс-секретарь Андрей Демченко, наибольшее количество человек пересекало границу с Польшей, передает корреспондент УНН.

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“В общей сложности, с 24 февраля во всех пунктах пропуска государственной границы было оформлено более 28 миллионов человек. При этом наибольшее количество пересекало границу с Польшей, и по сравнению с прошлым годом – он вырос почти в два раза”, – сказал Демченко.

Детали

По информации пресс-секретаря ГПСУ, за последние дни пассажиропоток со странами ЕС и Молдовой был достаточно динамичным из-за рождественских праздников. В частности, в начале недели (понедельник-вторник) пассажиропоток оставался на уровне 85 тысяч человек в сутки в обоих направлениях. В среду-четверг он вырос до 100 тысяч человек в сутки, в пятницу и субботу достиг 120 тысяч человек.

В то же время, уже в воскресенье пассажиропоток снова упал до 85 тысяч человек, а за минувшие сутки был на уровне 80 тысяч.

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“В дни увеличения пассажиропотока мы также не отмечали резкого преимущества выезда граждан над въездом, или наоборот. В процентном соотношении пассажиропоток продолжает колебаться 50/50. Конечно, в отдельные дни большее количество граждан может пересекать границу на выезд из Украины. В другие дни преимущество идет на въезд в Украину. В частности, за вчера и позавчера пассажиропоток преобладал на въезд в Украину, и разница составляла более 10 тысяч человек”, – доложил Демченко.

Он также добавил, что в пиковые дни увеличивались очереди на границе. Поэтому для обеспечения быстрого оформления пассажиров и транспорта, пересекавших границу в предпраздничный период, пограничники увеличивали количество инспекторов пограничной службы и количество рабочих мест для оформления граждан.

“В настоящее время значительных очередей на границе не отмечается, однако после обеда уже можно фиксировать определенное увеличение желающих пересечь границу. Не исключено, что после Нового года пассажиропоток снова начнет расти, но в сам Новый год, как и в предыдущие годы, пассажиропоток снова снизится до постоянного уровня”, – отметил представитель ГПСУ.

Дополнение

В Украину перед новогодне-рождественскими праздниками продолжает прибывать больше людей, чем уезжать из страны. При этом утром на границе образовались автомобильные очереди в Польшу.

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