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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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С прибором ночного видения и гидрокостюмом: на Закарпатье задержали переправщика с «клиентом», который хотел пересечь границу

Киев • УНН

 • 755828 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В Закарпатье задержали переправщика с «клиентом», жителем Харьковщины, который хотел перебраться за границу через реку. Переправщик для незаконного пересечения границы «вооружился» прибором ночного видения и снабдил харьковчанина гидрокостюмом. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

С прибором ночного видения и гидрокостюмом: на Закарпатье задержали переправщика с «клиентом», который хотел пересечь границу

Цитата

«55-летнего беглеца от мобилизации вместе с переправщиком остановили на Закарпатье вблизи украинско-венгерской границы пограничники отдела «Вилок» Мукачевского отряда», - говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчин задержали благодаря заранее предоставленному оперативниками отряда информации о вероятном нарушении границы.

«Переправщик, житель Закарпатья, «вооружившись» прибором ночного видения, намеревался вместе со своим «клиентом», жителем Харьковщины, обойти пограничные наряды и указать беглецу место, где тот должен был незаконно пересечь госрубеж», - отмечается в сообщении.

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В ГНСУ сообщают, что поскольку в предложенном месте граница проходит по руслу Тисы, закарпатец обеспечил харьковчанина гидрокостюмом, а чтобы тот не видел, насколько опасна затея преодоления стремительной, холодной и полноводной реки, и не отказался ее переплывать, – заверил, что во избежание нежелательной встречи с пограничными нарядами, пересекать государственную границу необходимо в темное время суток.

«Свои услуги «помощник» оценил в 3 тысячи долларов США. За 600 метров до границы злоумышленников задержали», - информирует ГПСУ.

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Кроме того, на правонарушителей составлены админпротоколы за попытку незаконного пересечения границы. Кроме того, об обнаружении в действиях закарпатца признаков преступления, предусмотренного ст.332 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», пограничники направили сообщение в Нацполицию.

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