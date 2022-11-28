З приходом Omicron летальність від COVID-19, за даними ВООЗ, впала на 90% - Голубовська

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"З приходом варіанта Omicron летальність від COVID-19, за даними ВООЗ, впала на 90%. Вже розроблено та впроваджено багато методів лікування на різних стадіях розвитку хвороби, стаціонари не так перевантажені, прочитані десятки годин лекцій, підготовлено не одну публікацію здавалося б, питання майже вирішене. Але ні. Хворі продовжують вмирати, незважаючи на всі зусилля. Який би не був відсоток летальності, для загиблих він не має жодного значення", - написала Голубовська.

Вона зазначила, що не можна точно сказати, у кого як протікатиме захворювання.

"Може людина похилого віку непомітно похворіти, а може молода без станів, що визначають групи ризику, померти. Порятунок один - рання противірусна терапія. Тим більше що вона є. І показана ВСІМ. Тим більше, коли немає можливості ефективно спостерігати за хворим. "Пріоритетні групи виділяють тільки у зв'язку з обмеженням доступу", - зазначила Голубовська.

Вона повідомила, що сьогодні від COVID-19 померла молода жінка 36 років. Не відносилася до груп ризику. Двічі вакцинована. Зверталася до різних лікарів, побувала не в одному стаціонарі, ніде їй не призначили противірусний препарат.

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"Ми дійшли тепер схожої з грипом ситуації. Щороку від нього хтось помирає, якщо йдеться про грип Н1, цей «хтось» зазвичай від 25 до 60 років. Хто не бачить ці смерті, то для них грип – це не хвороба. Навіть цинічний медичний анекдот на цю тему: від чого помер? – Від грипу. - Від грипу? Тоді не страшно! Страшно. І саме тому, що не можна вмирати від медикаментозно-контрольованих хвороб. Так, ми не боги і не можемо іноді допомогти, попри все. Але треба бути впевненим, що зроблено все можливе. Із самого початку хвороби", - написала Голубовська.

За її словами, на нас чекають епідемії різних інфекційних захворювань, вони завжди супроводжують хаос і розруху.

"Крім того, нездорові обмежувальні заходи останніх років сприяли сплеску респіраторних захворювань, зокрема, респіраторно-синцитіальної (RS) інфекції, особливо у дітей. Так, США цього року зіткнулися з тридемією, коли люди заражаються одночасно вірусами грипу, RS-вірусом та SARS-CoV-2, що зумовило сплеск госпіталізацій та навантаження на відділення інтенсивної терапії. І нам треба готуватися до непростого сезону", - написала Голубовська.

Голубовська також розповіла, як треба готуватися до непростого сезону у наших сьогоднішніх умовах.

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"Лікарям – працювати з групами ризику, вони не повинні затягувати із зверненням до лікаря, якщо це можливо. Рекомендувати профілактичні заходи, виявляти супутню патологію та проводити її корекцію. Контролювати поточну ситуацію щодо респіраторних захворювань. Пацієнтам - бажано запасатися противірусними препаратами заздалегідь, в ідеалі вони повинні бути вдома, бо тимчасовий фактор дуже важливий, для грипу це 48 годин (зовсім не означає, що в пізніший термін не призначаємо, просто ефект вже інший). Можна придбати експрес-тести для діагностики різних респіраторних захворювань. Так, вони бувають хибнонегативними, зате при позитивному результаті та наявності клініки допоможуть прийняти швидко правильне рішення", – розповіла Голубовська.

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Вона зазначила, що головне, не сподіватися на те, що ви молоді та здорові, у вас «хороший імунітет».

«Іноді це буває навіть на шкоду. Ковід підступний тим, що, на відміну від грипу, дебют захворювання не корелює з кінцевим результатом. І це вводить багатьох в оману. Рекомендовано і емпіричне лікування грипу до встановлення діагнозу, бо клінічно в перші дні буває важко відрізнити обидва ці захворювання. Хоча грип все ж таки має деякі особливості, про які я писала раніше», - зазначила вона.