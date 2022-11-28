З приходом Omicron летальність від COVID-19, за даними ВООЗ, впала на 90% - Голубовська

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 46045 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 84328 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 115113 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 164665 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 188545 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 372767 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 226623 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 194944 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 346726 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459449 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 40361 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

23:57 • 37783 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

00:25 • 39061 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 16068 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 32491 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 372768 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 346727 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 561482 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 690543 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 708723 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 83016 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 119661 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 204362 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 229961 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 222854 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

З приходом Omicron летальність від COVID-19, за даними ВООЗ, впала на 90% - Голубовська

З приходом Omicron летальність від COVID-19, за даними ВООЗ, впала на 90% - Голубовська

Київ • УНН

 • 1395290 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. З приходом варіанта Omicron летальність від COVID-19, за даними ВООЗ, впала на 90%. Вже розроблено та впроваджено багато методів лікування на різних стадіях розвитку хвороби, але хворі продовжують помирати, незважаючи на всі зусилля. Про це повідомила головний інфекціоніст України, заслужений лікар, професор Ольга Голубовська у Telegram, передає УНН.

Цитата

"З приходом варіанта Omicron летальність від COVID-19, за даними ВООЗ, впала на 90%. Вже розроблено та впроваджено багато методів лікування на різних стадіях розвитку хвороби, стаціонари не так перевантажені, прочитані десятки годин лекцій, підготовлено не одну публікацію здавалося б, питання майже вирішене. Але ні. Хворі продовжують вмирати, незважаючи на всі зусилля. Який би не був відсоток летальності, для загиблих він не має жодного значення", - написала Голубовська.

Вона зазначила, що не можна точно сказати, у кого як протікатиме захворювання.

"Може людина похилого віку непомітно похворіти, а може молода без станів, що визначають групи ризику, померти. Порятунок один - рання противірусна терапія. Тим більше що вона є. І показана ВСІМ. Тим більше, коли немає можливості ефективно спостерігати за хворим. "Пріоритетні групи виділяють тільки у зв'язку з обмеженням доступу", - зазначила Голубовська.

Вона повідомила, що сьогодні від COVID-19 померла молода жінка 36 років. Не відносилася до груп ризику. Двічі вакцинована. Зверталася до різних лікарів, побувала не в одному стаціонарі, ніде їй не призначили противірусний препарат.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Смертність від COVID-19 у світі впала на 90% з лютого

"Ми дійшли тепер схожої з грипом ситуації. Щороку від нього хтось помирає, якщо йдеться про грип Н1, цей «хтось» зазвичай від 25 до 60 років. Хто не бачить ці смерті, то для них грип – це не хвороба. Навіть цинічний медичний анекдот на цю тему: від чого помер? – Від грипу. - Від грипу? Тоді не страшно! Страшно. І саме тому, що не можна вмирати від медикаментозно-контрольованих хвороб. Так, ми не боги і не можемо іноді допомогти, попри все. Але треба бути впевненим, що зроблено все можливе. Із самого початку хвороби", - написала Голубовська.

За її словами, на нас чекають епідемії різних інфекційних захворювань, вони завжди супроводжують хаос і розруху.

"Крім того, нездорові обмежувальні заходи останніх років сприяли сплеску респіраторних захворювань, зокрема, респіраторно-синцитіальної (RS) інфекції, особливо у дітей. Так, США цього року зіткнулися з тридемією, коли люди заражаються одночасно вірусами грипу, RS-вірусом та SARS-CoV-2, що зумовило сплеск госпіталізацій та навантаження на відділення інтенсивної терапії. І нам треба готуватися до непростого сезону", - написала Голубовська.

Голубовська також розповіла, як треба готуватися до непростого сезону у наших сьогоднішніх умовах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На СOVID за тиждень захворіли 6,7 тис. українців

"Лікарям – працювати з групами ризику, вони не повинні затягувати із зверненням до лікаря, якщо це можливо. Рекомендувати профілактичні заходи, виявляти супутню патологію та проводити її корекцію. Контролювати поточну ситуацію щодо респіраторних захворювань. Пацієнтам - бажано запасатися противірусними препаратами заздалегідь, в ідеалі вони повинні бути вдома, бо тимчасовий фактор дуже важливий, для грипу це 48 годин (зовсім не означає, що в пізніший термін не призначаємо, просто ефект вже інший). Можна придбати експрес-тести для діагностики різних респіраторних захворювань. Так, вони бувають хибнонегативними, зате при позитивному результаті та наявності клініки допоможуть прийняти швидко правильне рішення", – розповіла Голубовська.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 12 листопада повідомлялося, що в Україні розпочалася циркуляція грипу

Вона зазначила, що головне, не сподіватися на те, що ви молоді та здорові, у вас «хороший імунітет».

«Іноді це буває навіть на шкоду. Ковід підступний тим, що, на відміну від грипу, дебют захворювання не корелює з кінцевим результатом. І це вводить багатьох в оману. Рекомендовано і емпіричне лікування грипу до встановлення діагнозу, бо клінічно в перші дні буває важко відрізнити обидва ці захворювання. Хоча грип все ж таки має деякі особливості, про які я писала раніше», - зазначила вона.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я
Bitcoin
$82,961.30
Золото
$3,175.69
Tesla
$258.01
Brent
$74.97
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,834.92