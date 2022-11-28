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С приходом Omicron летальность от COVID-19, по данным ВОЗ, упала на 90% - Голубовская

С приходом Omicron летальность от COVID-19, по данным ВОЗ, упала на 90% - Голубовская

Киев • УНН

 • 1395288 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. С приходом варианта Omicron летальность от COVID-19, по данным ВОЗ, упала на 90%. Уже разработаны и внедрены многие методы лечения на разных стадиях развития болезни, но больные продолжают умирать, несмотря на все усилия. Об этом сообщила главный инфекционист Украины, заслуженный врач, профессор Ольга Голубовская в Telegram, передает УНН.

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«С приходом варианта Omicron летальность от COVID-19, по данным ВОЗ, упала на 90%. Уже разработаны и внедрены многие методы лечения на разных стадиях развития болезни, стационары не так перегружены, прочитаны десятки часов лекций, подготовлена не одна публикация … казалось бы, вопрос почти решён. Но нет. Больные продолжают умирать, несмотря на все усилия. Какой бы ни был процент летальности, для погибших он не имеет никакого значения», - написала Голубовская.

Она отметила, что нельзя точно сказать, у кого как будет протекать заболевание.

«Может пожилой человек незаметно поболеть, а может молодой без состояний, определяющих группы риска, умереть. Спасение одно - ранняя противовирусная терапия. Тем более, что она есть. И показана ВСЕМ. Тем более, когда нет возможности эффективно наблюдать больного. Приоритетные группы выделяют только в связи с ограничением доступа», - отметила Голубовская.

Она сообщила, что сегодня от COVID-19 умерла молодая женщина 36 лет. Не относящаяся к группам риска. Дважды вакцинированная. Обращалась к разным врачам, побывала ни в одном стационаре, нигде ей не назначили противовирусный препарат.

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«Мы пришли сейчас к схожей с гриппом ситуации. Каждый год от него кто-то умирает, если речь идёт о гриппе Н1, этот «кто-то» обычно от 25 до 60 лет. Кто не видит эти смерти для них грипп - это не болезнь. Даже циничный медицинский анекдот есть на эту тему: от чего умер? - От гриппа. - От гриппа? Тогда не страшно! Страшно. И именно потому, что нельзя умирать от медикаментозно контролируемых болезней. Да, мы не боги и не можем иногда помочь, несмотря ни на что. Но надо быть уверенным в том, что сделано все возможное. С самого начала болезни», - написала Голубовская.

По ее словам, нас ждут эпидемии разных инфекционных заболеваний, они всегда сопровождают хаос и разруху.

«Кроме того, нездоровые ограничительные мероприятия последних лет поспособствовали всплескам респираторных заболеваний, в частности, респираторно-синцитиальной (RS) инфекции, особенно у детей. Так, США в этом году столкнулись с тридемией, когда люди заражаются одновременно вирусами гриппа, RS-вирусом и SARS-CoV-2, что обусловило всплеск госпитализаций и нагрузку на отделения интенсивной терапии. И нам надо готовиться к непростому сезону», - написала Голубовская.

Голубовская также рассказала, как надо готовиться к непростому сезону в наших сегодняшних условиях.

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«Врачам - работать с группами риска, они не должны затягивать с обращением к врачу, если это возможно. Рекомендовать профилактические мероприятия, выявлять сопутствующую патологию и проводить ее коррекцию. Контролировать текущую ситуацию по респираторным заболеваниям. Пациентам - желательно запасаться противовирусными препаратами заранее, в идеале они должны быть дома, ибо временной фактор очень важен, для гриппа это 48 часов (совсем не означает, что в более поздние сроки не назначаем, просто эффект уже другой). Можно приобрести экспресс-тесты для диагностики разных респираторных заболеваний. Да, они бывают ложнонегативными, зато при позитивном результате и наличии клиники помогут принять быстро правильное решение», – рассказала Голубовская.

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Она отметила, что главное, не надеяться на то, что вы молоды и здоровы, у вас «хороший иммунитет».

«Иногда это бывает даже во вред. Ковид коварен тем, что, в отличие от гриппа, дебют заболевания не коррелирует с конечным исходом. И это вводит многих в заблуждение. Рекомендовано и эмпирическое лечение гриппа до установления диагноза, ибо клинически в первые дни бывает трудно отличить оба этих заболевания. Хотя грипп все же имеет некоторые особенности, о которых я писала ранее», - отметила она.

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