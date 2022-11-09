Смертность от COVID-19 в мире упала на 90% с февраля - ВОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Председатель Всемирной организации здравоохранения заявил о почти 90-процентном снижении смертей от COVID-19 во всем мире по сравнению с девятью месяцами ранее, что дает «повод для оптимизма», но все же призвал быть бдительными по поводу пандемии, поскольку подварианты продолжают появляться, передает УНН ссылаясь на АР.
Детали
Генеральный директор Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что на прошлой неделе ВОЗ зафиксировала чуть более 9400 смертей от коронавируса. По его словам, в феврале этого года недельная смертность во всем мире превысила 75 тысяч человек.
«Мы прошли долгий путь, и это, несомненно, повод для оптимизма. Но мы продолжаем призывать все правительства, общины и отдельных людей оставаться бдительными», - сказал он на виртуальной пресс-конференции в штаб-квартире ВОЗ в Женеве.
«Почти 10 000 смертей в неделю – это на 10 000 многовато для болезни, которую можно предотвратить и вылечить».
Глава ВОЗ сказал, что показатели тестирования и секвенирования остаются низкими во всем мире, разрыв в вакцинации между богатыми и бедными странами все еще велик, а новые варианты болезни продолжают распространяться.
ВОЗ сообщила, что количество новых зарегистрированных случаев COVID-19 во всем мире за неделю, закончившуюся в воскресенье, превысило 2,1 миллиона, что на 15% меньше, чем на прошлой неделе. Число смертей за неделю снизилось на 10% по сравнению с предыдущей неделей.
В целом ВОЗ сообщила о 629 миллионах случаев и 6,5 миллионах смертей, связанных с пандемией.
Технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керкхове, сослалась на «значительную недооценку» настоящей циркуляции вируса, поскольку надзор и тестирование снизились вместе с падением случаев. Она указала, что вспышка коронавируса «все еще является пандемией, и она все еще довольно быстро распространяется по всему миру».
Больше новых зарегистрированных случаев за неделю было в Японии, более 401 000, что на 42% больше, чем на прошлой неделе. За ней следуют Корея, США, Германия и Китай, где за неделю было зарегистрировано более 219 000 новых случаев, что на 15% меньше, чем на прошлой неделе.
В Китае за неделю зафиксировано 539 смертей, связанных с COVID-19, что на 10% больше, чем на прошлой неделе.
Добавим
Несмотря на то, что цифры остаются относительно низкими, Китай неуклонно проводит строгую политику нулевого распространения COVID-19 с карантинами, блокировкой и ежедневным обязательным тестированием, что время от времени вызывает протесты.