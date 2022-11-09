Смертность от COVID-19 в мире упала на 90% с февраля - ВОЗ

Детали

Генеральный директор Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что на прошлой неделе ВОЗ зафиксировала чуть более 9400 смертей от коронавируса. По его словам, в феврале этого года недельная смертность во всем мире превысила 75 тысяч человек.

«Мы прошли долгий путь, и это, несомненно, повод для оптимизма. Но мы продолжаем призывать все правительства, общины и отдельных людей оставаться бдительными», - сказал он на виртуальной пресс-конференции в штаб-квартире ВОЗ в Женеве.

«Почти 10 000 смертей в неделю – это на 10 000 многовато для болезни, которую можно предотвратить и вылечить».

Глава ВОЗ сказал, что показатели тестирования и секвенирования остаются низкими во всем мире, разрыв в вакцинации между богатыми и бедными странами все еще велик, а новые варианты болезни продолжают распространяться.

ВОЗ сообщила, что количество новых зарегистрированных случаев COVID-19 во всем мире за неделю, закончившуюся в воскресенье, превысило 2,1 миллиона, что на 15% меньше, чем на прошлой неделе. Число смертей за неделю снизилось на 10% по сравнению с предыдущей неделей.

В целом ВОЗ сообщила о 629 миллионах случаев и 6,5 миллионах смертей, связанных с пандемией.

Технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керкхове, сослалась на «значительную недооценку» настоящей циркуляции вируса, поскольку надзор и тестирование снизились вместе с падением случаев. Она указала, что вспышка коронавируса «все еще является пандемией, и она все еще довольно быстро распространяется по всему миру».

Больше новых зарегистрированных случаев за неделю было в Японии, более 401 000, что на 42% больше, чем на прошлой неделе. За ней следуют Корея, США, Германия и Китай, где за неделю было зарегистрировано более 219 000 новых случаев, что на 15% меньше, чем на прошлой неделе.

В Китае за неделю зафиксировано 539 смертей, связанных с COVID-19, что на 10% больше, чем на прошлой неделе.

Добавим

Несмотря на то, что цифры остаются относительно низкими, Китай неуклонно проводит строгую политику нулевого распространения COVID-19 с карантинами, блокировкой и ежедневным обязательным тестированием, что время от времени вызывает протесты.