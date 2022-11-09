Смертність від COVID-19 у світі впала на 90% з лютого - ВООЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я заявив про майже 90-відсоткове зниження смертей від COVID-19 у всьому світі порівняно з дев’ятьма місяцями раніше, що дає «привід для оптимізму», але все ж закликав бути пильними щодо пандемії, оскільки підваріанти продовжують з’являтися, передає УНН посилаючись на АР.
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Генеральний директор Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що минулого тижня ВООЗ зафіксувала трохи більше 9400 смертей від коронавірусу. За його словами, у лютому цього року тижнева смертність у всьому світі перевищила 75 тисяч осіб.
«Ми пройшли довгий шлях, і це, безперечно, привід для оптимізму. Але ми продовжуємо закликати всі уряди, громади та окремих людей залишатися пильними», - сказав він на віртуальній пресконференції у штаб-квартирі ВООЗ у Женеві.
«Майже 10 000 смертей на тиждень - це на 10 000 забагато для хвороби, якій можна запобігти та вилікувати».
Глава ВООЗ сказав, що показники тестування та секвенування залишаються низькими в усьому світі, розрив у вакцинації між багатими та бідними країнами все ще великий, а нові варіанти хвороби продовжують поширюватися.
ВООЗ повідомила, що кількість нових зареєстрованих випадків COVID-19 у всьому світі за тиждень, що закінчився в неділю, перевищила 2,1 мільйона, що на 15% менше, ніж минулого тижня. Кількість смертей за тиждень знизилася на 10% порівняно з попереднім тижнем.
Загалом ВООЗ повідомила про 629 мільйонів випадків і 6,5 мільйонів смертей, пов’язаних з пандемією.
Технічний керівник ВООЗ з COVID-19 Марія Ван Керкхове, послалася на «значну недооцінку» справжньої циркуляції вірусу, оскільки нагляд і тестування знизилися разом із падінням випадків. Вона вказала, що спалах коронавірусу «все ще є пандемією, і він все ще досить швидко поширюється по всьому світу».
Найбільше нових зареєстрованих випадків за тиждень було в Японії, понад 401 000, що на 42% більше, ніж минулого тижня. За нею йдуть Корея, США, Німеччина та Китай, де за тиждень було зареєстровано понад 219 000 нових випадків, що на 15% менше, ніж минулого тижня.
У Китаї за тиждень зафіксовано 539 смертей, пов’язаних з COVID-19, що на 10% більше, ніж минулого тижня.
Додамо
Незважаючи на те, що цифри залишаються відносно низькими, Китай неухильно проводить сувору політику нульового поширення COVID-19 із карантинами, блокуванням і щоденними обов’язковими тестуваннями, що час від часу викликає протести.