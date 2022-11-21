COVID за неделю заболели 6,7 тыс. украинцев: где больше всего заражений

Детали

По данным ЦОЗ, всего в Украине зафиксировано 5 336 293 случая ковида.

Из них за отчетную неделю было зафиксировано 6 757 случаев, тогда как неделей ранее было 7 317. За неделю зафиксировано снижение на 7,7%.

При этом за неделю с 11 по 17 ноября в Украине ководом заболели 1 896 вакцинированных человек, на 3,4% меньше, чем неделей ранее.

Больше всего случаев за неделю зафиксировано в Днепропетровской (1095), Полтавской (681), Черкасской (525), Одесской (493) и Николаевской (373) областях.

Госпитализаций из-за ковида за неделю по Украине стало меньше на 3% – всего 2 940.

Выздоровевших от COVID-19 за неделю – 11 351 (-25,4%). В общей сложности выздоровело 5 199 729 человек.

Количество летальных исходов за неделю уменьшилось на 1% - умерли 102 человека, в то время как неделей ранее было 103. Всего от ковида, по данным ЦОЗ, в Украине с начала пандемии умерло 110 504 человека.

Дополнение

В случае, если полный курс вакцинации от COVID-19 пройден более года назад, - достаточно сделать бустерную прививку, сообщили в Национальной службе здоровья Украины.