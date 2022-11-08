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Якщо щепилися від ковіду понад рік тому: медики розповіли, треба дві дози чи бустер

Якщо щепилися від ковіду понад рік тому: медики розповіли, треба дві дози чи бустер

Київ • УНН

 • 745113 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. У разі, якщо повний курс вакцинації від COVID-19 пройдено понад рік тому, - достатньо зробити бустерне щеплення, повідомили у Національній службі здоров'я України, пише УНН.

Цитата

"Якщо ви отримали повний курс вакцинації від COVID-19 більше року тому — достатньо зробити бустерне щеплення. Це продовжить захист від важкого перебігу захворювання", - повідомили у НСЗУ, коментуючи питання, що треба - дві дози чи бустер, якщо щепилися від ковіду понад рік тому.

Деталі

У НСЗУ зауважили, що щодо бустера важливо пам’ятати:

  • Щоб зробити бустерне щеплення, дорослі спочатку мають отримати первинний курс щеплень проти COVID-19. Це або одна доза Janssen або дві дозии будь-якої іншої дозволеної в Україні вакцини.
  • Бустерне щеплення слід зробити через п’ять місяців після первинного курсу всім людям від 18 років.
  • Людям з хронічними захворюваннями рекомендується зробити друге бустерне щеплення через чотири місяці після першого. Інші дорослі також можуть отримати другий бустер.

"Якщо пропустили термін введення бустерної дози – зробіть його в зручний для вас час", - наголосили у відомстві.

Отримати бустерне щеплення від ковіду можна безплатно в будь-якому пункті щеплень, вказали у НСЗУ. І пояснили, як можна комбінувати вакцини від COVID-19.

Нагадаємо

В Україні підліткам дозволили вводити перший бустер проти COVID-19.

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