Якщо щепилися від ковіду понад рік тому: медики розповіли, треба дві дози чи бустер

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"Якщо ви отримали повний курс вакцинації від COVID-19 більше року тому — достатньо зробити бустерне щеплення. Це продовжить захист від важкого перебігу захворювання", - повідомили у НСЗУ, коментуючи питання, що треба - дві дози чи бустер, якщо щепилися від ковіду понад рік тому.

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У НСЗУ зауважили, що щодо бустера важливо пам’ятати:



Щоб зробити бустерне щеплення, дорослі спочатку мають отримати первинний курс щеплень проти COVID-19. Це або одна доза Janssen або дві дозии будь-якої іншої дозволеної в Україні вакцини.



Бустерне щеплення слід зробити через п’ять місяців після первинного курсу всім людям від 18 років.



Людям з хронічними захворюваннями рекомендується зробити друге бустерне щеплення через чотири місяці після першого. Інші дорослі також можуть отримати другий бустер.



"Якщо пропустили термін введення бустерної дози – зробіть його в зручний для вас час", - наголосили у відомстві.

Отримати бустерне щеплення від ковіду можна безплатно в будь-якому пункті щеплень, вказали у НСЗУ. І пояснили, як можна комбінувати вакцини від COVID-19.

Нагадаємо

В Україні підліткам дозволили вводити перший бустер проти COVID-19.