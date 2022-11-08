Якщо щепилися від ковіду понад рік тому: медики розповіли, треба дві дози чи бустер
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У разі, якщо повний курс вакцинації від COVID-19 пройдено понад рік тому, - достатньо зробити бустерне щеплення, повідомили у Національній службі здоров'я України, пише УНН.
Цитата
"Якщо ви отримали повний курс вакцинації від COVID-19 більше року тому — достатньо зробити бустерне щеплення. Це продовжить захист від важкого перебігу захворювання", - повідомили у НСЗУ, коментуючи питання, що треба - дві дози чи бустер, якщо щепилися від ковіду понад рік тому.
Деталі
У НСЗУ зауважили, що щодо бустера важливо пам’ятати:
-
- Щоб зробити бустерне щеплення, дорослі спочатку мають отримати первинний курс щеплень проти COVID-19. Це або одна доза Janssen або дві дозии будь-якої іншої дозволеної в Україні вакцини.
-
- Бустерне щеплення слід зробити через п’ять місяців після первинного курсу всім людям від 18 років.
-
- Людям з хронічними захворюваннями рекомендується зробити друге бустерне щеплення через чотири місяці після першого. Інші дорослі також можуть отримати другий бустер.
-
"Якщо пропустили термін введення бустерної дози – зробіть його в зручний для вас час", - наголосили у відомстві.
Отримати бустерне щеплення від ковіду можна безплатно в будь-якому пункті щеплень, вказали у НСЗУ. І пояснили, як можна комбінувати вакцини від COVID-19.
Нагадаємо
В Україні підліткам дозволили вводити перший бустер проти COVID-19.