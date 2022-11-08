Если привились от ковида более года назад: медики рассказали, нужно две дозы или бустер
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В случае, если полный курс вакцинации от COVID-19 пройден более года назад, достаточно сделать бустерную прививку, сообщили в Национальной службе здоровья Украины, пишет УНН.
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"Если вы получили полный курс вакцинации от COVID-19 более года назад - достаточно сделать бустерную прививку. Это продолжит защиту от тяжелого течения заболевания", - сообщили в НСЗУ, комментируя вопрос, что нужно - две дозы или бустер, если привились от ковида более года назад.
Детали
В НСЗУ заметили, что в отношении бустера важно помнить:
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- Чтобы сделать бустерную прививку, взрослые сначала должны получить первичный курс прививок против COVID-19. Это или одна доза Janssen или две дозы любой другой разрешенной в Украине вакцины.
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- Бустерную прививку следует сделать через пять месяцев после первичного курса всем людям от 18 лет.
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- Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется сделать вторую бустерную прививку через четыре месяца после первого. Другие взрослые могут получить второй бустер.
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"Если пропустили срок введения бустерной дозы – сделайте его в удобное для вас время", - подчеркнули в ведомстве.
Получить бустерную прививку от наковыда можно бесплатно в любом пункте прививок, указали в НСЗУ. И объяснили, как можно комбинировать вакцины от COVID-19.
Напомним
В Украине подросткам разрешили вводить первый бустер против COVID-19.