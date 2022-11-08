Если привились от ковида более года назад: медики рассказали, нужно две дозы или бустер

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"Если вы получили полный курс вакцинации от COVID-19 более года назад - достаточно сделать бустерную прививку. Это продолжит защиту от тяжелого течения заболевания", - сообщили в НСЗУ, комментируя вопрос, что нужно - две дозы или бустер, если привились от ковида более года назад.

Детали

В НСЗУ заметили, что в отношении бустера важно помнить:



Чтобы сделать бустерную прививку, взрослые сначала должны получить первичный курс прививок против COVID-19. Это или одна доза Janssen или две дозы любой другой разрешенной в Украине вакцины.



Бустерную прививку следует сделать через пять месяцев после первичного курса всем людям от 18 лет.



Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется сделать вторую бустерную прививку через четыре месяца после первого. Другие взрослые могут получить второй бустер.



"Если пропустили срок введения бустерной дозы – сделайте его в удобное для вас время", - подчеркнули в ведомстве.

Получить бустерную прививку от наковыда можно бесплатно в любом пункте прививок, указали в НСЗУ. И объяснили, как можно комбинировать вакцины от COVID-19.

Напомним

В Украине подросткам разрешили вводить первый бустер против COVID-19.