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Если привились от ковида более года назад: медики рассказали, нужно две дозы или бустер

Если привились от ковида более года назад: медики рассказали, нужно две дозы или бустер

Киев • УНН

 • 745110 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В случае, если полный курс вакцинации от COVID-19 пройден более года назад, достаточно сделать бустерную прививку, сообщили в Национальной службе здоровья Украины, пишет УНН.

Цитата

"Если вы получили полный курс вакцинации от COVID-19 более года назад - достаточно сделать бустерную прививку. Это продолжит защиту от тяжелого течения заболевания", - сообщили в НСЗУ, комментируя вопрос, что нужно - две дозы или бустер, если привились от ковида более года назад.

Детали

В НСЗУ заметили, что в отношении бустера важно помнить:

  • Чтобы сделать бустерную прививку, взрослые сначала должны получить первичный курс прививок против COVID-19. Это или одна доза Janssen или две дозы любой другой разрешенной в Украине вакцины.
  • Бустерную прививку следует сделать через пять месяцев после первичного курса всем людям от 18 лет.
  • Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется сделать вторую бустерную прививку через четыре месяца после первого. Другие взрослые могут получить второй бустер.

"Если пропустили срок введения бустерной дозы – сделайте его в удобное для вас время", - подчеркнули в ведомстве.

Получить бустерную прививку от наковыда можно бесплатно в любом пункте прививок, указали в НСЗУ. И объяснили, как можно комбинировать вакцины от COVID-19.

Напомним

В Украине подросткам разрешили вводить первый бустер против COVID-19.

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