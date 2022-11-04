В Україні підліткам дозволили вводити перший бустер проти COVID-19

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"Бустерну дозу підліткам рекомендують через 6 місяців після завершення первинного курсу вакцинації. Якщо дитина з медичних показань отримала додаткову дозу вакцини, то бустер вводять через 3 місяці після отримання додаткової дози", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Для бустерного щеплення дітей віком від 12 років потрібно використовувати тільки мРНК-вакцину, яка схвалена до використання у цій віковій групі. Наразі в Україні це Comirnaty/Pfizer.

У МОЗ нагадали, що для щеплення дітей 12-13 років обов’язково потрібна інформована згода (форма N 063-2/о) батьків або опікунів.

"Пацієнти віком від 14 років можуть самостійно звернутися до будь-якого пункту щеплення проти COVID-19 чи центру вакцинації, при цьому не обов’язково мати декларацію з педіатром чи сімейним лікарем", - ідеться у повідомленні.

Люди віком від 18 років, які завершили первинний курс вакцинації проти COVID-19, також можуть отримати бустерні щеплення. Перший бустер – якщо пройшло понад 5 місяців після вакцинації другою дозою дводозної вакцини або однією дозою однодозної. Другий бустер – через 4 місяці після отримання першого.

Нагадаємо

13 жовтня 2021 року МОЗ рекомендувало щепити дітей віком від 12 років проти COVID-19 вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech за умови наявності усіх обов’язкових рутинних щеплень.

У січні 2022 року МОЗ спростило доступ підлітків до вакцинації проти COVID-19.