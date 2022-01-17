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МОЗ спростило доступ підлітків до вакцинації від COVID-19

МОЗ спростило доступ підлітків до вакцинації від COVID-19

Київ • УНН

 • 20601 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України скасувало вимогу про обов’язкову наявність усіх рутинних щеплень для вакцинації дітей від 12 років проти COVID-19. Про це йдеться у наказі № 64 від 13.01.2022, інформує УНН.

Деталі

Відтепер для того, щоб вакцинувати дитину 12-17 років від коронавірусної хвороби, батькам достатньо просто записати її до будь-якого пункту чи центру щеплення.

Із собою треба мати свідоцтво про народження (для дітей 12-13 років) або паспорт та ідентифікаційний код (для дітей 14-17 років) для того, щоб дані про вакцинацію внесли в електронну систему охорони здоров’я.

Дітям 12-13 років для щеплення необхідна згода одного з батьків або опікуна.

Для вакцинованих від COVID-19 також є можливість генерації дитячого COVID-сертифікату.

Водночас у МОЗ зазначають, що вчасне проведення обов’язкових рутинних щеплень, передбачених Національним календарем, залишається важливим, адже захищає дитину від 10 небезпечних інфекційних хвороб.

До 12 років (включно) діти в Україні мають отримати щеплення:

  • від гепатиту В (три дози, завершений курс вакцинації);
  • туберкульозу (1 доза, завершений курс);
  • кору, паротиту, краснухи (2 дози, завершений курс);
  • дифтерії, правця (5 доз);
  • кашлюка (4 дози, завершений курс);
  • поліомієліту (5 доз);
  • хіб-інфекція (3 дози, завершений курс).

У 14 років потрібно завершити курс вакцинації від поліомієліту (6 доза), а у 16 – зробити щеплення від дифтерії та правця, яке буде потрібно повторювати кожні 10 років.

Довідково

13 жовтня 2021 року МОЗ рекомендувало щепити дітей від 12 років від коронавірусної хвороби вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech за умови наявності в них усіх обов’язкових рутинних щеплень.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США на середину жовтня 2021 року, вакцина Pfizer на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12-18 років.

Наразі вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech дозволена для використання для дітей від 12 років у більшості країн, що застосовують цей препарат, як-от США, Канада, Австралія, Японія, країни ЄС тощо.

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