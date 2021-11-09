У США почали щепити від COVID-19 дітей від 5 до 11 років

Деталі

Координатор Білого дому пояснив, що 29 жовтня Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) схвалило застосування вакцини Pfizer/BioNTech для дітей від п’яти до 11 років. Після цього, казав Зінтс, потрібно було дочекатися лише дозволу Центру контролю та профілактики захворювань (CDC). Він дозволив застосування дитячої вакцини Pfizer 3 листопада. За словами Зінтса, влада США заздалегідь готувалась до старту кампанії і забезпечила запас вакцини для 28 млн дітей.

Дітям вакцина вводитиметься у двох дозах по 10 мкг, що становить третину від кількості, яку отримують люди старше 12 років. Дози будуть розподілені з інтервалом у три тижні, уточнили у CDC. У період клінічних досліджень вакцина показала 91% ефективність серед дітей.

Доповнення

Застосування вакцини спільного виробництва компаній Pfizer та BioNTech для дорослих схвалено Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) 31 грудня 2020 року. 24 червня 2021 року ВООЗ повідомила, що експерти організації дійшли висновку, що вакцини проти коронавірусу можна використовувати для профілактики COVID-19 у дітей та підлітків, і запропонували використовувати для цих цілей препарат, розроблений компаніями Pfizer та BioNTech.

Вакцину Pfizer та BioNTech для підлітків від 12 до 15 років схвалили у травні 2021 року.

Нагадаємо

Наприкінці жовтня в Україні почали щепити від COVID-19 дітей від 12 років.