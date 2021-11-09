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В США начали прививать от COVID-19 детей от 5 до 11 лет

Киев • УНН

 • 17994 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В США началась вакцинация от COVID - 19 детей в возрасте от пяти до 11 лет. О старте кампании с 8 ноября объявил ранее координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс, стенограмма брифинга размещена на сайте Белого дома, передает УНН.

В США начали прививать от COVID-19 детей от 5 до 11 лет

Детали

Координатор Белого дома пояснил, что 29 октября Управление санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило применение вакцины Pfizer/BioNTech для детей от пяти до 11 лет. После этого, говорил Зинтс, нужно было дождаться только разрешения Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC). Он разрешил применение детской вакцины Pfizer 3 ноября. По словам Зінтса, власти США заранее готовилась к старту кампании и обеспечила запас вакцины для 28 млн детей.

Детям вакцина будет вводиться в двух дозах по 10 мкг, что составляет треть от количества, которое получают люди старше 12 лет. Дозы будут распределены с интервалом в три недели, уточнили в CDC. В период клинических исследований вакцина показала 91% эффективность среди детей.

Дополнение

Применение вакцины совместного производства компаний Pfizer и BioNTech для взрослых одобрено Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2020 года. 24 июня 2021 года ВОЗ сообщила, что эксперты организации пришли к выводу, что вакцины против коронавируса можно использовать для профилактики COVID-19 у детей и подростков, и предложили использовать для этих целей препарат, разработанный компаниями Pfizer и BioNTech.

Вакцину Pfizer и BioNTech для подростков от 12 до 15 лет приняли в мае 2021 года.

Напомним

В Конце октября в Украине начали прививать от COVID-19 детей от 12 лет.

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