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В Україні починають щеплювати від COVID-19 дітей від 12 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В Україні починають щеплювати від COVID-19 дітей віком від 12 років. Вакцинація можлива за дозволу батьків та направлення педіатра. Про це журналісту УНН розповіла провідний інфекціоніст Вінниці Лариса Мороз.

В Україні починають щеплювати від COVID-19 дітей від 12 років

Цитата:

“Так, дітям з 12 років дозволено Міністерством охорони здоров'я щеплюватися. У нас (у лікарні - ред.) вакцинацію не проводять, бо ми стаціонар. Проте, за дозволом педіатра та батьків діти можуть вакцинуватися”, - розповіла лікар.

Деталі

Міністерство охорони здоров'я 13 жовтня затвердило рекомендацію Національної технічної групи експертів з питань імунізації, якою пропонується дозволити вакцинацію дітей від 12 років. Зокрема, МОЗ затвердило позицію НТГЕІ № 27-09/2021-1 щодо рекомендації МОЗ стосовно окремих питань вакцинації проти COVID-19 в Україні.

“Вакцинація проти COVID-19 дітей, які не відносяться до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19 та виникнення ускладнень, що не відносяться до груп пріоритетної вакцинації, може бути проведена за умови наявності щеплень, які відповідають віку з урахуванням затверджених протипоказань до вакцинації”, - йдеться у тексті документу.

Наголошується, що рекомендовано проводити вакцинацію осіб віком від 12 до 17 років незалежно від приналежності до групи ризику за умови наявності щеплень, які відповідають віку з урахуванням затверджених протипоказань до вакцинації.

Додамо

Ще у липні схвалили щеплення від COVID-19 дітям з групи ризику. Так, за даними з дешборду СОТА щодо вакцинації від коронавірусу, наразі першою дозою вакцини щеплено дітей від 12 років - 14,4 тисячі, двома - 9,1 тисячі.

Наразі повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 7,1 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже понад 16,5 мільйона щеплень, за останню добу з яких - рекордну 291 тисячу, при цьому вперше понад 200 тисяч - першою дозою.

При цьому в Україні зафіксовано вже 2,82 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 26 жовтня, - понад 22,5 тисячі, що більше, ніж днем раніше. Високий показник летальних випадків за добу - 692.

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