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В Украине начинают прививать от COVID-19 детей от 12 лет

Киев • УНН

 • 50166 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В Украине начинают прививать от COVID-19 детей от 12 лет. Вакцинация возможна при разрешении родителей и направлении педиатра. Об этом журналисту УНН рассказала ведущий инфекционист Винницы Лариса Мороз.

В Украине начинают прививать от COVID-19 детей от 12 лет

Цитата:

“Да, детям с 12 лет разрешено Министерством здравоохранения прививаться. У нас (в больнице – ред.) вакцинацию не проводят, потому что мы стационар. Однако, по разрешению педиатра и родителей, дети могут вакцинироваться”, - рассказала врач.

Детали

Министерство здравоохранения 13 октября утвердило рекомендацию Национальной технической группы экспертов по иммунизации, которой предлагается разрешить вакцинацию детей от 12 лет. В частности, Минздрав утвердил позицию НТГЭИ № 27-09/2021-1 по рекомендации Минздраву относительно отдельных вопросов вакцинации против COVID-19 в Украине.

"Вакцинация против COVID-19 детей, не относящихся к группе риска тяжелого течения COVID-19 и возникновения осложнений, не относящихся к группам приоритетной вакцинации, может быть проведена при наличии прививок, соответствующих возрасту с учетом утвержденных противопоказаний к вакцинации", - говорится в тексте документа.

То есть, отмечается, что рекомендовано проводить вакцинацию лиц в возрасте от 12 до 17 лет независимо от принадлежности к группе риска при наличии прививок, которые соответствуют возрасту с учетом утвержденных противопоказаний к вакцинации.

Добавим

Еще в июле одобрили прививку от COVID-19 детям из группы риска. Так, по данным из дэшборда СОТА по вакцинации от коронавируса, в настоящее время первой дозой вакцины привиты дети от 12 лет - 14,4 тысячи, двумя - 9,1 тысячи.

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 7,1 миллиона человек. При этом в общей сложности сделали уже более 16,5 миллиона прививок, за последние сутки из которых - рекордную 291 тысячу, при этом впервые более 200 тысяч - первой дозой.

При этом в Украине зафиксировано уже 2,82 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 26 октября, - более 22,5 тысяч, что больше, чем днем ранее. Высокий показатель летальных исходов в сутки - 692.

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