В Украине подросткам разрешили вводить первый бустер от COVID-19

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"Бустерную дозу подросткам рекомендуют через 6 месяцев после завершения первоначального курса вакцинации. Если ребенок по медицинским показаниям получил дополнительную дозу вакцины, то бустер вводят через 3 месяца после получения дополнительной дозы", - говорится в сообщении.

Детали

Для бустерной прививки детей в возрасте от 12 лет нужно использовать только мРНК-вакцину, одобренную к использованию в этой возрастной группе. Сейчас в Украине это Comirnaty/Pfizer.

В Минздраве напомнили, что для прививки детей 12-13 лет обязательно нужно информированное согласие (форма N 063-2/о) родителей или опекунов.

"Пациенты в возрасте от 14 лет могут самостоятельно обратиться в любой пункт прививки против COVID-19 или центра вакцинации, при этом не обязательно’обязательно иметь декларацию с педиатром или семейным врачом", - говорится в сообщении.

Люди в возрасте от 18 лет, которые завершили первичный курс вакцинации от COVID-19, также могут получить бустерные прививки. Первый бустер – если прошло более 5 месяцев после вакцинации второй дозой двудозной вакцины или одной дозой однодозной. Второй бустер – через 4 месяца после получения первого.

Напомним

13 октября 2021 года Минздрав рекомендовал прививать детей от 12 лет от COVID-19 вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech при условии наличия всех обязательных рутинных прививок.

В январе 2022 года Минздрав упростил доступ подростков к вакцинации от COVID-19.