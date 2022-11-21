На COVID за тиждень захворіли 6,7 тис. українців: де найбільше заражень

Деталі

За даними ЦГЗ, усього в Україні зафіксовано 5 336 293 випадки ковіду.

З них за звітний тиждень було зафіксовано 6 757 випадків, тоді як тижнем раніше було 7 317. Тож, за тиждень зафіксовано спадання на 7,7%.

При цьому за тиждень з 11 по 17 листопада в Україні на ковід захворіли 1 896 вакцинованих осіб, на 3,4% менше, ніж тижнем раніше.

Найбільше випадків за тиждень зафіксовано у Дніпропетровській (1095), Полтавській (681), Черкаській (525), Одеській (493) та Миколаївській (373) областях.

Госпіталізацій через ковід за тиждень по Україні поменшало на 3% - до 2 940.

Одужалих від COVID-19 за тиждень - 11 351 (-25,4%). Загалом одужало 5 199 729 осіб.

Кількість летальних випадків за тиждень зменшилася на 1% - померли 102 особи, тоді як тижнем раніше було 103. Загалом від ковіду, за даними ЦГЗ, в Україні з початку пандемії померло 110 504 людини.

Доповнення

У разі, якщо повний курс вакцинації від COVID-19 пройдено понад рік тому, - достатньо зробити бустерне щеплення, повідомили у Національній службі здоров'я України.