З початку року 21 військовий загинув і 19 зазнали поранень у зоні АТО – Порошенко

“Ми втратили тільки з початку 2018 року життя 21 солдата і 19 були поранені”, — наголосив Президент.

Порошенко наголосив, що в Україні відбувається не конфлікт, а агресія Російської Федерації проти суверенної незалежної України з регулярними військами, з незаконною анексією Криму.

Нагадаємо, Протягом минулої доби внаслідок обстрілів бойовиків зазнав поранення один український військовий, ще один отримав бойову травму. Наразі один з військових перебуває у важкому стані.