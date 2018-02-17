З початку року 21 військовий загинув і 19 зазнали поранень у зоні АТО – Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. З початку 2018 року в зоні проведення АТО загинув 21 військовослужбовець, а 19 бійців зазнали поранень. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час участі в українському ланчі у межах конференції з питань безпеки у Мюнхені, передає УНН.
“Ми втратили тільки з початку 2018 року життя 21 солдата і 19 були поранені”, — наголосив Президент.
Порошенко наголосив, що в Україні відбувається не конфлікт, а агресія Російської Федерації проти суверенної незалежної України з регулярними військами, з незаконною анексією Криму.
Нагадаємо, Протягом минулої доби внаслідок обстрілів бойовиків зазнав поранення один український військовий, ще один отримав бойову травму. Наразі один з військових перебуває у важкому стані.