С начала года 21 военный погиб и 19 получили ранения в зоне АТО - Порошенко

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 72868 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 87793 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 90462 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109847 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101168 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104879 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111852 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117125 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122908 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134450 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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С начала года 21 военный погиб и 19 получили ранения в зоне АТО - Порошенко

С начала года 21 военный погиб и 19 получили ранения в зоне АТО - Порошенко

Киев  •  УНН

 • 9068 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. С начала 2018 года в зоне проведения АТО погиб 21 военнослужащий, а 19 бойцов получили ранения. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время участия в украинском ланче в рамках конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, передает УНН.

"Мы потеряли только с начала 2018 года жизни 21 солдата и 19 были ранены", - подчеркнул Президент.

Порошенко подчеркнул, что в Украине происходит не конфликт, а агрессия Российской Федерации против суверенной независимой Украины с регулярными войсками, с незаконной аннексией Крыма.

Напомним, за прошедшие сутки в результате обстрелов боевиков получил ранение один украинский военный, еще один получил боевую травму. Сейчас один из военных находится в тяжелом состоянии.

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