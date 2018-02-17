С начала года 21 военный погиб и 19 получили ранения в зоне АТО - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. С начала 2018 года в зоне проведения АТО погиб 21 военнослужащий, а 19 бойцов получили ранения. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время участия в украинском ланче в рамках конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, передает УНН.
"Мы потеряли только с начала 2018 года жизни 21 солдата и 19 были ранены", - подчеркнул Президент.
Порошенко подчеркнул, что в Украине происходит не конфликт, а агрессия Российской Федерации против суверенной независимой Украины с регулярными войсками, с незаконной аннексией Крыма.
Напомним, за прошедшие сутки в результате обстрелов боевиков получил ранение один украинский военный, еще один получил боевую травму. Сейчас один из военных находится в тяжелом состоянии.