З початку війни Україні вдалося повернути 2235 осіб з полону - Координаційний штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення росії Україні вдалося повернути з російського полону 2 235 співгромадян. Про це на круглому столі в Military Media Center повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко, який запевнив, що робота не припиниться, "доки не повернуть усіх", передає УНН.
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"Це координація зусиль великої кількості державних інституцій, органів, міністерств щодо питання повернення з полону наших військовослужбовців вцілому, і також цивільних... З початку широкомасштабного вторгення повернуто 2 235 українців. Слід зауважити, що 20% з цієї кількості мали статус безвісти зниклих, яких не було підтвердження, що вони знаходяться в полоні", - зазначив Охріменко.
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За словами представника Координаційного штабу, є випадки, коли військових повернули з полону, не маючи доказових фактів, що вони дійсно перебувають у полоні ворога. Охріменко зауважив, що це стало можливим, оскільки штаб у взаємодії з Національним інформаційним бюро користується реєстрами усіх відомств, робить запити у росію. Якщо у процесі роботи з'ясовується, що така особа дійсно перебуває в полоні, починається планова робота щодо повернення.
"Для родин, хто переймається, що немає офіційного статусу "безвісти зниклого" - для Координаційного штабу це не є проблемою. Якщо є хоч мала надія, що ця людина жива, ми будемо вимагати з тієї сторони її повернення додому", - пояснив він.
Представник зазначив, що робота Координаційного штабу є "складною", і після перемоги України буде відкрита відповідна інформація, "яким чином велися перемовини, на чому акцентувалася увага, чим ми тиснули на ту сторону, якими механізмами змушували віддавати" українських громадян.
"Робота не припиниться, допоки ми не повернемо усіх", - наголосив Охріменко.
Нагадаємо
За минулий тиждень Україна повернула із російського полону 230 українців.