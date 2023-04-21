С начала войны Украине удалось вернуть 2235 человек из плена - Координационный штаб

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"Это координация усилий большого количества государственных институтов, органов, министерств по вопросу возвращения из плена наших военнослужащих в целом, и также гражданских... С начала широкомасштабного вторжения возвращено 2 235 украинцев. Следует заметить, что 20% из этого количества имели статус без вести пропавших, которых не было подтверждения, что они находятся в плену", - отметил Охрименко.

Детали

По словам представителя Координационного штаба, есть случаи, когда военных вернули из плена, не имея доказательных фактов, что они действительно находятся в плену врага. Охрименко отметил, что это стало возможным, поскольку штаб во взаимодействии с Национальным информационным бюро пользуется реестрами всех ведомств, делает запросы в россию. Если в процессе работы выясняется, что такое лицо действительно находится в плену, начинается плановая работа по возвращению.

"Для семей, кто переживает, что нет официального статуса "без вести пропавшего" - для Координационного штаба это не является проблемой. Если есть хоть малая надежда, что этот человек жив, мы будем требовать с той стороны его возвращения домой", - пояснил он.

Представитель отметил, что работа Координационного штаба является "сложной", и после победы Украины будет открыта соответствующая информация, "каким образом велись переговоры, на чем акцентировалось внимание, чем мы давили на ту сторону, какими механизмами заставляли отдавать" украинских граждан.

"Работа не прекратится, пока мы не вернем всех", - подчеркнул Охрименко.

Напомним

За прошедшую неделю Украина вернула из российского плена 230 украинцев.