З початку року в Україні зафіксували понад 80 випадків хвороби Лайма

Деталі

Повідомляється, що в Україні з січня по квітень 2022 року зареєстровано 81 випадок хвороби Лайма. У січні було зареєстровано 36 випадків, у лютому – 9, у березні – 6, у квітні – 30. Найбільше випадків хвороби Лайма за чотири місяці було зареєстровано у Київській та Тернопільській областях - по 9, у Черкаській – 8, у Києві – 7, у Рівненській області – 6.

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У 2021 році в Україні було зареєстровано 2 442 випадки хвороби Лайма. Найбільше випадків було зареєстровано у Києві – 371, у Київській області – 333, у Донецькій області – 174, у Сумській – 161, у Полтавській та Черкаській областях - по 157, у Харківській області – 147, у Львівській області – 132, у Тернопільській області – 107, у Дніпропетровській області – 101.

З січня по квітень 2021 року було зареєстровано 114 випадків хвороби Лайма. Минулого року найбільше випадків хвороби Лайма зафіксували у липні – 621. У серпні – 470, у червні – 420, у вересні – 320.

Додамо

У ЦГЗ пояснювали, що хвороба Лайма (кліщовий бореліоз, Лайм-бореліоз) — це інфекційне трансмісивне захворювання. Інфекцію переносять іксодові кліщі.

Одним із джерел інфекції є годувальники кліщів — невеликі ссавці й деякі види птахів. Більшість випадків хвороби Лайма (інфекцію переносять кліщі) фіксують із травня до листопада. Це період найвищої активності іксодових кліщів. Лише третина хворих може пригадати епізод укусу кліща.