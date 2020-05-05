За три місяці поточного року в Україні зафіксовано понад 200 випадків хвороби Лайма
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. За три місяці 2020-го року в Україні зафіксовано 236 випадків хвороби Лайма. Про це повідомили у пресслужбі Центру громадського здоров'я при МОЗ, передає УНН.
“За три місяці 2020-го року в Україні зафіксовано 236 випадків хвороби Лайма. Протягом 2019 року було зареєстровано 4 482 випадки хвороби Лайма серед українців. Зокрема, 833 випадки зафіксували у жителів сільської місцевості, а 492 — у дітей до 17 років”, — йдеться у повідомленні.
У ЦГЗ пояснили, що хвороба Лайма (кліщовий бореліоз, Лайм-бореліоз) — це інфекційне трансмісивне захворювання. Інфекцію переносять іксодові кліщі.
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“Одним із джерел інфекції є годувальники кліщів — невеликі ссавці й деякі види птахів. Більшість випадків хвороби Лайма (інфекцію переносять кліщі) фіксують із травня до листопада. Це період найвищої активності іксодових кліщів. Лише третина хворих може пригадати епізод укусу кліща”, — розповіли у ЦГЗ.
У січні повідомлялось, що через аномально теплу зиму на Кіровоградщині прокинулися кліщі.