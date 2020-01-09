Бібер зізнався, що у нього хвороба Лайма
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Поп-співак Джастін Бібер заявив, що у нього діагностували хворобу Лайма. Про це співак написав на своїй сторінці в Instagram, інформує УНН.
"В той час, як багато людей продовжують говорити, що Джастін Бібер виглядає як лайно, сидить на амфетаміні і так далі – вони не розуміють, що в мене недавно діагностували хворобу Лайма, і не тільки її - був випадок серйозного хронічного мононуклеозу, що повпливав на мою шкіру, функції мозку, енергію та загальний стан здоров’я", - написав Джастін Бібер.
Він додав, що це були кілька важких років, але зараз він отримує правильне лікування, що допомагає боротися з хворобою.
"Ви дізнаєтесь, що я був та буду в строю… І я повернусь, навіть кращим, ніж був будь-коли", - зазначив Джастін Бібер.
Нагадаємо, світові зірки жертвують рекордні суми для допомоги Австралії.
While a lot of people kept saying justin Bieber looks like shit, on meth etc. they failed to realize I've been recently diagnosed with Lyme disease, not only that but had a serious case of chronic mono which affected my, skin, brain function, energy, and overall health. These things will be explained further in a docu series I'm putting on YouTube shortly.. you can learn all that I've been battling and OVERCOMING!! It's been a rough couple years but getting the right treatment that will help treat this so far incurable disease and I will be back and better than ever NO CAP