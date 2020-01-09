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Бібер зізнався, що у нього хвороба Лайма

Бібер зізнався, що у нього хвороба Лайма

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Поп-співак Джастін Бібер заявив, що у нього діагностували хворобу Лайма. Про це співак написав на своїй сторінці в Instagram, інформує УНН.

"В той час, як багато людей продовжують говорити, що Джастін Бібер виглядає як лайно, сидить на амфетаміні і так далі – вони не розуміють, що в мене недавно діагностували хворобу Лайма, і не тільки її - був випадок серйозного хронічного мононуклеозу, що повпливав на мою шкіру, функції мозку, енергію та загальний стан здоров’я", - написав Джастін Бібер.

Він додав, що це були кілька важких років, але зараз він отримує правильне лікування, що допомагає боротися з хворобою.

"Ви дізнаєтесь, що я був та буду в строю… І я повернусь, навіть кращим, ніж був будь-коли", - зазначив Джастін Бібер.

Нагадаємо, світові зірки жертвують рекордні суми для допомоги Австралії.

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