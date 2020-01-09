Світові зірки жертвують рекордні суми для допомоги Австралії

Комедійна актриса Селеста Барбер в Facebook зібрала кошти для сільської пожежної служби штату Новий Південний Уельс і Фонду пожертвувань для пожежних бригад, сума до 7 січня досягла 42 мільйонів доларів, збільшуючись більш ніж на 1000 доларів за хвилину;

Актор Кріс Хемсворт оголосив в Instagram 7 січня, що збирає 1 мільйон доларів на порятунок від наслідків лісових пожеж;

Елтон Джон відновив свій прощальний тур по Австралії і оголосив, що пожертвував 1 мільйон доларів жертвам "апокаліптичних" лісових пожеж;

Актриса Ніколь Кідман і співак Кіт Урбан пожертвували 500 тис. Доларів для пожежних служб у сільській місцевості Австралії;

Американська співачка Pink також пожертвувала 500 тис. Доларів в місцеві пожежні служби;

Співачці Кайлі Міноуг і сім'я Міноуг також направили 500 тис. Доларів на негайні зусилля по боротьбі з пожежею;

Аукціон Рассела Кроу з продажу кепки з логотипом австралійської команди по рекбі Саут Сідней Реббітоуз зібрав 105 тис. Доларів для австралійських пожежних ще в листопаді 2019 роки;

Австралійський музикант, ді-джей і продюсер Flume: 100 000 доларів для австралійської організації з порятунку дикої природи WIRES;

Американська актриса і співачка Хіларі Дафф і її чоловік Метью Кома 5 січня заявили, що вони "вийдемо з сумою, яку нам зручно пожертвувати"

Крім того, згідно з The Sydney Morning Herald, в средугруппа Metallica заявила, що передасть 750 тис. Австралійських доларів Сільській пожежній службі Нового Південного Уельсу і управління по боротьбі з пожежами штату Вікторія.

Так само повідомляється, що американська ведуча Еллен Дедженерес зібрала вже понад 300 тис. Доларів пожертвуваній на допомогу Австралії за 10 годин, кампанія австралійського актора Дакр Монтгомері зібрала аналогічну суму. За словами Instagram моделі Кейлен Уорд, продаючи оголені фотографії, вона зібрала більше 1 мільйона доларів.

Нагадаємо, що масштабні лісові пожежі охопили східне узбережжя Австралії в середині жовтня минулого року. До теперішнього моменту вогнем охоплені значні території на південному сході континенту в штатах Новий Південний Уельс і Вікторія, кілька регіонів на південному узбережжі закриті для туристів, а їх жителі отримали припис про термінову евакуацію.

В результаті пожеж було знищено близько 6 млн га лісу, близько 2 тис. житлових будинків і близько 3 тис. адміністративних і господарських будівель.

В Австралійському філії Всесвітнього фонду дикої природи (WWF-Australia) заявили, що внаслідок масштабних пожеж в Австралії могли загинути близько 1,25 мільярда тварин.