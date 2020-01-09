Мировые звёзды жертвуют рекордные суммы для помощи Австралии

Комедийная актриса Селеста Барбер в Facebook собрала средства для сельской пожарной службы штата Новый Южный Уэльс и Фонда пожертвований для пожарных бригад, сумма к 7 января достигла 42 миллионов долларов, увеличиваясь более чем на 1000 долларов в минуту;

Актер Крис Хемсворт объявил в Instagram 7 января, что собирает 1 миллион долларов на спасение от последствий лесных пожаров;

Элтон Джон возобновил свой прощальный тур по Австралии и объявил, что пожертвовал 1 миллион долларов жертвам "апокалиптических" лесных пожаров;

Актриса Николь Кидман и певец Кит Урбан пожертвовали 500 тыс. долларов для пожарных служб в сельской местности Австралии;

Американская певица Pink также пожертвовала 500 тыс. долларов в местные пожарные службы;

Певице Кайли Миноуг и семья Миноуг также направили 500 тыс. долларов на немедленные усилия по борьбе с пожаром;

Аукцион Рассела Кроу по продаже кепки с логотипом австралийской команды по рекби Саут Сидней Рэббитоуз собрал 105 тыс. долларов для австралийских пожарных ещё в ноябре 2019 года;

Австралийский музыкант, ди-джей и продюсер Flume: 100 000 долларов для австралийской организации по спасению дикой природы WIRES;

Американская актриса и певица Хилари Дафф и ее муж Мэтью Кома 5 января заявили, что они "выйдем с суммой, которую нам удобно пожертвовать"

Кроме того, согласно The Sydney Morning Herald, в средугруппа Metallica заявила, что передаст 750 тыс. австралийских долларов Сельской пожарной службе Нового Южного Уэльса и управлению по борьбе с пожарами штата Виктория.

Так же сообщается, что американская ведущая Эллен Дедженерес собрала уже более 300 тыс. долларов пожертвуваний на помощь Австралии за 10 часов, кампания австралийского актера Дакра Монтгомери собрала аналогичную сумму. По словам Instagram модели Кейлен Уорд, продавая обнаженные фотографии, она собрала более 1 миллиона долларов.

Напомним, что масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации.

В результате пожаров было уничтожено около 6 млн га леса, около 2 тыс. жилых домов и около 3 тыс. административных и хозяйственных зданий.

В Австралийском филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF-Australia) заявили, что в результате масштабных пожаров в Австралии могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных.