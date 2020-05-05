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За три месяца текущего года в Украине зафиксировано более 200 случаев болезни Лайма

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 мая. УНН. За три месяца 2020 года в Украине зафиксировано 236 случаев болезни Лайма. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья при Минздраве, передает УНН.

За три месяца текущего года в Украине зафиксировано более 200 случаев болезни Лайма

“За три месяца 2020 года в Украине зафиксировано 236 случаев болезни Лайма. В течение 2019 было зарегистрировано 4482 случая болезни Лайма среди украинцев. В частности, 833 случая зафиксировали в сельской местности, а 492 — у детей до 17 лет”, — говорится в сообщении.

В ЦОЗ объяснили, что болезнь Лайма (клещевой боррелиоз, Лайм-боррелиоз) — это инфекционное трансмиссивное заболевания. Инфекцию переносят иксодовые клещи.

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“Одним из источников инфекции являются кормильцы клещей — небольшие млекопитающие и некоторые виды птиц. Большинство случаев болезни Лайма (инфекцию переносят клещи) фиксируют с мая до ноября. Это период наивысшей активности иксодовых клещей. Только треть больных может вспомнить эпизод укуса клеща”, — рассказали в ЦОЗ.

В январе сообщалось, что из-за аномально теплой зимы в Кировоградской проснулись клещи.

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