Кліщі прокинулися через аномально теплу зиму на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 21 січня. УНН. Через аномальні погодні умови кліщі прокинулися взимку. Про це УНН поінформували в обласній Держпродспоживслужбі.
"Завдяки теплій і м’якій погоді актуальними зараз стають захворювання, що зазвичай не притаманні зимовому періоду, зокрема ті, які переносять кліщі. Найбільш вразливими до них є собаки", - повідомили в прес-службі.
Від укусу кліща собака може захворіти на піроплазмоз та бореліоз, прокоментувала кореспонденту УНН молодший спеціаліст ветеринарної клініки в Кропивницькому Уляна Волобоєва.
"У нас цього року аномально тепла зима. Для кліщів ця температура абсолютно прийнятна, щоб почати нападати на наших тварин. Через те, що кліщі переносять найпростіших паразитів – бабезіос, у народі – піроплазмоз, це є дуже небезпечним для наших тварин", - розповіла вона.
Минулого року в клініку через укус кліщем тварини звернулися лише раз. Цьогоріч таких випадків більше.
"За цей короткий період у нас було п’ять пацієнтів з гострою формою піроплазмозу. Це через те, що люди вирішили, що взимку не треба їх обробляти. А це дуже важливо – тварин треба оброблювати кожен рік і кожен місяць", - зауважила Уляна Волобоєва.
Нагадаємо, троє жительок Кіровоградщини захворіли на хворобу Лайма.