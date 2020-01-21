Клещи проснулись из-за аномально теплой зимы в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 21 января. УНН. Из-за аномальных погодных условий клещи проснулись зимой. Об этом УНН сообщили в областной Госпродпотребслужбы.
"Благодаря теплой и мягкой погоде актуальными сейчас становятся заболевания, обычно не присущи зимнем периода, в частности те, которые переносят клещи. Наиболее уязвимые к ним собаки", - сообщили в пресс-службе.
От укуса клеща собака может заболеть пироплазмоз и боррелиоз, прокомментировала корреспонденту УНН младший специалист ветеринарной клиники в Кропивницкому Ульяна Волобоева.
"У нас в этом году аномально теплая зима. Для клещей эта температура абсолютно приемлема, чтобы начать нападать на наших животных. Так как клещи переносят простейших паразитов - бабезиос, в народе - пироплазмоз, это очень опасно для наших животных", - рассказала она.
В прошлом году в клинику через укус клещом животные обратились лишь раз. В этом году таких случаев больше.
"За этот короткий период у нас было пять пациентов с острой формой пироплазмоза. Это потому, что люди решили, что зимой не надо их обрабатывать. А это очень важно - животных надо обрабатывать каждый год и каждый месяц", - отметила Ульяна Волобоева.
Напомним, трое жительниц Кировоградской области заболели болезнью Лайма.