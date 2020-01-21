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Клещи проснулись из-за аномально теплой зимы в Кировоградской области

Киев • УНН

 • 27030 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 21 января. УНН. Из-за аномальных погодных условий клещи проснулись зимой. Об этом УНН сообщили в областной Госпродпотребслужбы.

Клещи проснулись из-за аномально теплой зимы в Кировоградской области

"Благодаря теплой и мягкой погоде актуальными сейчас становятся заболевания, обычно не присущи зимнем периода, в частности те, которые переносят клещи. Наиболее уязвимые к ним собаки", - сообщили в пресс-службе.

От укуса клеща собака может заболеть пироплазмоз и боррелиоз, прокомментировала корреспонденту УНН младший специалист ветеринарной клиники в Кропивницкому Ульяна Волобоева.

"У нас в этом году аномально теплая зима. Для клещей эта температура абсолютно приемлема, чтобы начать нападать на наших животных. Так как клещи переносят простейших паразитов - бабезиос, в народе - пироплазмоз, это очень опасно для наших животных", - рассказала она.

В прошлом году в клинику через укус клещом животные обратились лишь раз. В этом году таких случаев больше.

"За этот короткий период у нас было пять пациентов с острой формой пироплазмоза. Это потому, что люди решили, что зимой не надо их обрабатывать. А это очень важно - животных надо обрабатывать каждый год и каждый месяц", - отметила Ульяна Волобоева.

Напомним, трое жительниц Кировоградской области заболели болезнью Лайма.

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