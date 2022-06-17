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С начала года в Украине зафиксировали более 80 случаев болезни Лайма

С начала года в Украине зафиксировали более 80 случаев болезни Лайма

Киев • УНН

 • 972384 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. За четыре месяца этого года в Украине зафиксировано более 80 случаев болезни Лайма. Больше всего – в Киевской и Тернопольской областях. Об этом журналисту УНН сообщили в Центре общественного здоровья при Минздраве в ответ на запрос.

Детали

Сообщается, что в Украине с января по апрель 2022-го зарегистрирован 81 случай болезни Лайма. В январе было зарегистрировано 36 случаев, в феврале – 9, в марте – 6, в апреле – 30. Больше всего случаев болезни Лайма за четыре месяца было зарегистрировано в Киевской и Тернопольской областях - по 9, в Черкасской – 8, в Киеве – 7, в Ровенской области – 6.

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В 2021 году в Украине было зарегистрировано 2442 случая болезни Лайма. Больше всего случаев было зарегистрировано в Киеве – 371, в Киевской области – 333, в Донецкой области – 174, в Сумской – 161, в Полтавской и Черкасской областях - по 157, в Харьковской области – 147 , во Львовской области – 132, в Тернопольской области – 107, в Днепропетровской области – 101.

С января по апрель 2021-го было зарегистрировано 114 случаев болезни Лайма. В прошлом году больше всего случаев болезни Лайма зафиксировали в июле – 621. В августе – 470, в июне – 420, в сентябре – 320.

Добавим

В ЦОЗ объясняли, что болезнь Лайма (клещевой боррелиоз, лайм-боррелиоз) — это инфекционное трансмиссивное заболевание. Инфекцию переносят иксодовые клещи.

Одним из источников инфекции являются кормильцы клещей — небольшие млекопитающие и некоторые виды птиц. Большинство случаев болезни Лайма (инфекцию переносят клещи) фиксируют с мая по ноябрь. Это период высокой активности иксодовых клещей. Только треть больных может вспомнить эпизод укуса клеща.

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