З початку року в Україні зафіксували 15 нападів на журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. За три місяці 2020 року в Україні зафіксовано 15 випадків нападу на журналістів із застосуванням сили. Найбільше від нападів постраждали жінки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національної спілки журналістів України.
“За перші 3 місяці 2020 року зафіксовано 15 інцидентів із застосуванням сили проти працівників медіа. Найчастіше фізична агресія до журналістів проявлялася на Львівщині — 3 випадки, а також по два інциденти в Одесі, Херсоні, на Київщині та Харківщині. У більшості інцидентів постраждали жінки — 10 журналісток стали жертвами атак”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що інформація подана відповідно до даних моніторингу “Індекс фізичної безпеки журналістів України”, який Національна спілка журналістів України проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями.
Нагадаємо, чоловіку 54-років повідомлено про підозру в нападі на знімальну групу одного з телеканалів на території столичного Гідропарку 2 квітня.