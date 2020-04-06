С начала года в Украине зафиксировали 15 нападений на журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. За три месяца 2020 года в Украине зафиксировано 15 случаев нападения на журналистов с применением силы. Больше всего от нападений пострадали женщины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального союза журналистов Украины.
"За первые 3 месяца 2020 года зафиксировано 15 инцидентов с применением силы против работников медиа. Чаще всего физическая агрессия к журналистам проявлялось во Львовской области - 3 случая, а также по два инцидента в Одессе, Херсоне, Киевской и Харьковской областях. В большинстве инцидентов пострадали женщины - 10 журналисток стали жертвами атак", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация подана в соответствии с данными мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который Национальный союз журналистов Украины проводит совместно с партнерскими общественными организациями.
Напомним, мужчине 54-лет сообщено о подозрении в нападении на съемочную группу одного из телеканалов на территории столичного Гидропарка 2 апреля.