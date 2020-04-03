Затриманому за напад на журналістів в столичному Гідропарку чоловіку повідомлено підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Чоловіку 54-років повідомлено про підозру в нападі на знімальну групу одного з телеканалів на території столичного Гідропарку 2 квітня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
"Київською місцевою прокуратурою № 4 спільно зі слідчим відділом Дніпровського управління поліції повідомлено про підозру 54-річному чоловіку, затриманому у зв’язку з нападом на знімальну групу одного з телеканалів, що мало місце 2 квітня на території столичного Гідропарку", - йдеться вповідомленні.
Повідомляється, що зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.
"Крім того, підготовлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, яке буде скеровано на розгляд до Дніпровського районного суду Києва", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, розпочато кримінальне провадження за фактом нападу на знімальні групи у столичному Гідропарку, який стався 2 квітня.