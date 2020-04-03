Задержанному за нападение на журналистов в столичном Гидропарке мужчине сообщено подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Мужчине 54-лет сообщено о подозрении в нападении на съемочную группу одного из телеканалов на территории столичного Гидропарка 2 апреля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Киевской местной прокуратурой № 4 вместе со следственным отделом Днепровского управления полиции сообщено о подозрении 54-летнему мужчине, задержанному в связи с нападением на съемочную группу одного из телеканалов, которое имело место 2 апреля на территории столичного Гидропарка", - говорится в сообщениях.
Сообщается, что злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.
"Кроме того, подготовлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, которое будет направлено на рассмотрение в Днепровский районный суд Киева", - отмечается в сообщении.
Напомним, начато уголовное производство по факту нападения на съемочные группы в столичном Гидропарке, которое произошло 2 апреля.